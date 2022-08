Zemřel bývalý politický vězeň Jiří Světlík

Ve věku 98 let zemřel v úterý bývalý politický vězeň Jiří Světlík. Za komunistické totality strávil více než deset let za mřížemi kvůli zapojení do skupiny, která pomáhala vězňům v lágrech. V roce 2018 získal Cenu Paměti národa, kterou uděluje Post Bellum od roku 2010 pamětníkům zlomových momentů minulého století za statečné postoje.