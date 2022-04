Zemřel Asaf Auerbach, jedno z Wintonových dětí

Asaf Auerbach se narodil v květnu 1928 v kibucu v dnešním Izraeli. Jeho rodiče pocházeli z Československa, kam se rodina v roce 1930 vrátila a kde se otec zapojil do činnosti organizace Rote Hilfe starající se o politické uprchlíky.

Po březnu 1939 se rodiče Auerbachovi dozvěděli o možnosti vyslat syny Asafa a Rubena do Anglie, kam se vystěhovala rodinná známá z kibucu.

V Anglii žili ve městě Stoke on Trent. V letech 1943 až 1945 navštěvoval Asaf Auerbach internátní školu zřízenou československou exilovou vládou.

V létě 1945 se Auerbach vrátil do Prahy. Jeho rodiče v té době již nežili, byli zavražděni ve vyhlazovacím táboře Osvětim. V Československu se tak setkal pouze s babičkou a maminčinými sestrami.

„Návrat zpátky bylo příšerné zklamání. Ale zase jsem na tom byl lépe než někteří jiní, kteří přišli a tady nenašli nikoho,“ popsal své pocity z návratu do vlasti před několika lety v rozhovoru pro Deník.cz.

S Wintonem, který mu pravděpodobně zachránil život, se setkal až začátkem 90. let, kdy Winton přijel do Prahy.

„Poprvé jsme se o něm dozvěděli až někdy v roce 1988. Tehdy BBC uspořádala setkání dětí, které zachránil. Venku se o tom samozřejmě objevily informace v novinách a někdo mi pak poslal kopii toho článku. Do té doby jsem o něm neměl nejmenší tušení,“ uvedl před lety.

Až do vysokého věku se účastnil veřejných akcí připomínajících osudy nejenom Wintonových dětí, ale i dalších přeživších z druhé světové války.

„Válka bude stále v nás, dokud neumřeme. Rány se otevírají stále, když chodíme do škol a vyprávíme o tom, co se stalo. Je to ale naše povinnost,“ řekl Auerbach ČTK před sedmi lety.