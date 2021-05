Země slíbily Česku 80 tisíc vakcín, dar zatím nedorazil

„Rakousko se už v náš prospěch vzdalo 30 tisíc vakcín, ty k nám budou dodány ještě do konce května. V následujících týdnech dorazí také dodávky od Maďarska a Slovinska,“ napsala Právu mluvčí vlády Jana Adamcová.

Stvrzení maďarského příslibu však padlo teprve před týdnem na setkání ministrů zahraničí obou zemí. „Maďarský ministr tam potvrdil, že vakcíny chtějí poslat a dojde k tomu do konce měsíce,“ řekl Právu český velvyslanec v Maďarsku Tibor Bial.

Původní odhad byl přitom optimističtější. „Požádal jsem ho (premiéra Viktora Orbána) o solidaritu a on slíbil, že v prvním květnovém týdnu nám propustí kvótu 40 tisíc vakcín, buď Pfizer, nebo Moderna,“ oznámil začátkem dubna premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Biala přesný termín nezazněl. „Bylo to tak, že až Maďarsko dosáhne určitého počtu naočkovaných, tak to pustí,“ přiblížil Právu Bial. Mělo by jít o vakcíny, které už schválila EU, nikoliv o ruský Sputnik či čínský Sinopharm, jimiž se v Maďarsku očkuje.