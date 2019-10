Zemanovy úvahy o příští hlavě státu: Líbili by se mu Středula nebo Dlouhý

Prezident Miloš Zeman by v příštích volbách hlavy státu považoval za dobrého kandidáta levice odborového předáka Josefa Středulu a vhodným kandidátem pravice by podle něj byl šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Zeman ve čtvrtečním rozhovoru na TV Barrandov řekl, že svým voličům nebude nikoho doporučovat, protože by je tím urazil.