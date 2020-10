Zeman si u veřejnosti pohoršil, dostal by tři minus

Prezident Miloš Zeman si v očích veřejnosti ve srovnání s jarními měsíci pohoršil, na školní stupnici by dostal „horší trojku”. Veřejnost je k hlavě státu kritická zejména kvůli chování během nynější koronavirové krize. Plyne to z šetření agentury STEM/MARK. Podle průzkumu by lidé za Zemanova nástupce preferovali prozápadního extroverta či charismatickou ženu.