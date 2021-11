Hrad: Zeman se spojí s Fialou přes video, chystá se přijmout demisi vlády

Prezident Miloš Zeman by se měl spojit s lídrem koalice SPOLU Petrem Fialou (ODS) v sobotu prostřednictvím videokonference. Už v pátek by měl stejným způsobem mluvit s končícím premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Uvedl to ve čtvrtek na Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček.