Zeman: Rusko jedná přemrštěně, ale je to reakce na hloupost bezvýznamných politiků

„Pokud nevyjedou do Ruska, tak se jim nic nestane. Pokládám to za přemrštěnou reakci, ale je to reakce na hloupost, kterou udělali naši jinak bezvýznamní politici,” sdělil prezident v Radiožurnálu.

Prezident také popřel informace v týdeníku Respekt, podle kterého do Prahy přicestoval pracovník ruských tajných služeb údajně s jedovatým ricinem. Pokud by k tomu podle něj došlo, české tajné služby by to musely potvrdit, což se podle něj nestalo.