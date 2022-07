Zeman: Rekonstrukci vlády nedoporučuji

„Kdyby hnutí STAN se 33 poslanci odstoupilo, tak se vláda stane menšinovou. To by vedlo k politické nestabilitě. Nedoporučoval jsem mu (premiéru Petru Fialovi pozn. redakce) žádnou rekonstrukci vlády. S hlasováním o nedůvěře bych počkal po předsednictví,“ řekl v neděli na CNN Prima News prezident Miloš Zeman.

Reagoval tak na výzvy některých opozičních politiků směrem k Fialovi, aby vzhledem ke skandálům kolem vládního hnutí STAN přestavěl vládu. Kvůli těmto problémům nechtěl Zeman přidávat Fialovi starosti a v týdnu „se skřípěním zubů“ jmenoval do funkce ministra školství Vladimíra Balaše (STAN).

Rakušan by podle prezidenta měl zůstat ministrem vnitra, na pováženou je však jeho funkce předsedy hnutí. „Já v tom hnutí nevidím, kromě pana Rakušana, žádnou výraznou osobnost. Když nejsou lidi, tak asi pan Rakušan může zůstat ministrem vnitra, a protože nejsem členem STAN, tak nenavrhuji, aby nebyl předsedou hnutí. Pouze upozorňuji na šest skandálů za sebou,“ míní Zeman.

Naopak výrazně kritická slova, stejně jako už v minulosti, mířila proti šéfovi české diplomacie Janu Lipavskému (Piráti). „Jan Lipavský teď udělal ostudu v našich vztazích s Izraelem. Všiml jsem si, že proti tomu protestují i někteří koaliční politici. Mně se to více než nelíbí, protože celou svou kariéru prosazuji strategické partnerství či přátelství s Izraelem. Teď přijde takový, tři tečky, a udělá krok, který to přátelství naruší,“ pustil se prezident do Lipavského. Izraelské straně se prý hodlá omluvit.