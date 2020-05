Zeman poslal Putinovi dopis: Bez Rudé armády bychom nebyli nezávislým národem

„A to ani přesto, že osudy a vztah našich zemí nebyly po porážce hitlerovské tyranie nijak lehké a snadné nejsou ani nyní,” uvedl Zeman.

„Odmítáme však přepisovat historii. Nezapomínáme, že v bojích za osvobození Československa položilo život na 140 tisíc vojáků Rudé armády. Víme, že bez jejich obětí, bez hrdinství ruského lidu a dalších národů Sovětského svazu a bez hrdinného odhodlání vojáků Rudé armády, která – ač si to někteří přepisovači historie odmítají připustit – osvobodila většinu území tehdejšího Československa, bychom se nikdy nestali nezávislým a sebevědomým národem, jakým jsme dnes,” dodal.

„Existuje takový stereotyp, že ve východní Evropě děkují především Rusku. Ale nebylo to Rusko, kdo osvobozoval Československo, byla to Rudá armáda, ve které bojovali především Ukrajinci,” řekl Perebyjnis. Na Olšanském hřbitově podle něj leží více než sto ukrajinských vojáků.

Československo si přitom před pádem totality připomínalo výročí konce druhé světové války s jednodenním zpožděním po vzoru Sovětského svazu. Byl to právě tehdejší poslanec Miloš Zeman, kdo ve Federálním shromáždění už v roce 1990 navrhl změnit termín svátku na 8. května s poukazem na to, že právě tehdy německá armáda složila kapitulaci do rukou ČNR.