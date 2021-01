Zeman podráždil opoziční koalice

V poslední době se totiž v některých průzkumech volebních preferencí ukazuje, že by nemuselo zvítězit Babišovo hnutí, ale že první na pásce by mohla být s třiceti procenty koalice pirátů se STAN. Ta spolupracuje s trojkoalicí ODS, lidovců a TOP 09.

„Výhra ve volbách se měří počtem získaných mandátů. Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici,“ prohlásil Zeman ve čtvrteční MfD. Tentokrát nezopakoval svou druhou podmínku, že by budoucí premiér měl mít ve Sněmovně zajištěnou i většinovou podporu.

„Babiš blízký Zemanovi“

Šéf Pirátů Ivan Bartoš chce o postupu prezidenta po volbách mluvit s ním osobně. Jejich schůzka se má konat buď začátkem, nebo v druhé polovině února. „Pan prezident dříve mluvil o další podmínce, že ta strana má mít i většinu. To nebylo podmínkou u pana Babiše, takže se v tomto roce u voleb ty podmínky zpřísňují,“ podotkl Bartoš po čtvrtečním oficiálním podpisu koalice se STAN.

Šéf STAN Vít Rakušan zdůraznil, že jejich koalice od začátku voličům tvrdí, že jsou „koalice, která spolu půjde do vlády nebo do opozice“. „Doufáme, že pan prezident bude respektovat to, jak je koncipován náš volební systém, protože tam se i vítězství koalice počítá jako vítězství,“ prohlásil Rakušan a podotkl, že „pan prezident hraje vlastní hru podle vlastních pravidel“.

Lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci), šéf občanských demokratů Petr Fiala reagoval na Zemana slovy, že „výroky prezidenta asi nikoho nemohou překvapit, prezident se nijak netají, že je mu blízký Andrej Babiš“.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové Zemanův „svévolný výklad Ústavy“ nezná mezí. „Sestavit vládu může jen někdo, kdo se umí dohodnout a získat většinu ve Sněmovně. I kdybychom si měli počkat až na třetí pokus, který náleží předsedovi Sněmovny, učiníme tak. Prezident s oblibou staví demokratické strany před hotovou věc, my uděláme po volbách totéž,“ uvedla.

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky pronesl prezident už dřív řadu pozoruhodných výroků. „V minulosti například dvakrát říkal, že pověří sestavením vlády toho, kdo mu přinese podpisy většiny poslanců, v prvním případě dokonce ověřených,“ připomněl. Obecným zvykem podle Jurečky je, že vládu sestavuje ten, kdo nalezne ve Sněmovně většinu. „Nemusí to zrovna znamenat, že vyhrál volby nebo měl největší počet preferenčních hlasů,“ řekl Jurečka.

ANO s ČSSD? Nikdy

V souvislosti s koalicemi pro říjnové volby Zeman zmínil i možnost, že by ji mohly spolu vytvořit i ANO a ČSSD. Reagoval tak na to, že soc. dem. podle průzkumů hrozí, že zůstanou mimo Sněmovnu. „Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií,“ řekl.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš i jeho sociálnědemokratický vládní partner Jan Hamáček to jednoznačně vyloučili. „Je to názor pana prezidenta, který možná vychází i z toho, že se všichni spojují proti hnutí ANO,“ reagoval Babiš. Zemanův výrok proto chápe, ale situaci vidí jinak. „My jsme vznikli jako protikorupční hnutí proti tradičním stranám, takže se s nimi spojovat určitě nebudeme,“ dodal.

Podle Hamáčka daňový balíček a spolupráce s ODS ukázaly, že ANO je pravicové hnutí. „Společný blok si proto nedokážu představit. ČSSD usiluje o levicovou alianci, která bude ve volbách prosazovat kvalitní veřejné služby, silný efektivní stát a spravedlivé solidární daně,“ napsal Hamáček na Twitteru. ČSSD konzultuje například se zelenými či regionálními hnutími.

Wintr: Rozhodovat nemá sympatie Hradu

Podle odborníka na ústavní právo z Právnické fakulty UK Jana Wintra Ústava říká jen to, že prezident jmenuje premiéra. „V tom má svobodnou vůli, může pověřit kohokoli. Není zde ustálený postup,“ uvedl.

„Z toho, že vláda je zodpovědná Sněmovně, a ne prezidentovi, vyplývá, že by měl prezident jmenovat toho, kdo má v dané situaci nejlepší vyhlídky na to, že složí většinovou vládu,“ řekl Wintr. „Není úkolem prezidenta, aby vybíral vládu, která bude sympatická jemu, ale měl by přispět k hladkému průběhu povolebních jednání,“ dodal.