Zeman odepsal ministra Blatného, Babiš to popřel

„Mně je ho líto. Já už jsem mu to říkal, říkal jsem při jeho jmenování, že přichází z parku do džungle a ta džungle ho sežrala,” řekl Zeman na adresu Blatného. Dodal, že by bylo sprosté se Blatnému posmívat. „Já vzhledem k některým jeho tiskovým konferencím na něm pozoruji syndrom vyhoření. Takže soucit, poděkování za vykonanou práci. Ale na druhé straně vidět k smrti vyčerpaného člověka, je smutné. A kdyby si odpočinul, možná, že by to bylo k dobrému,” míní Zeman. „Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený,” dodal.