Zeman navrhl na zástupkyni ombudsmanky Marečkovou a Šimůnkovou

Signatářka Charty 77 Marečková má zkušenosti ze státní správy, v minulosti pracovala na ministerstvech spravedlnosti a školství i v kanceláři prezidenta Václava Havla . Nyní je hlavní inspektorkou ochrany lidských práv na ministerstvu obrany. Ve druhé polovině 80. let minulého století byla členkou mnoha nezávislých iniciativ, například Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Do první i druhé volby zástupce ombudsmanky Zeman nominoval právníka, někdejšího poslance ČSSD Stanislava Křečka, jemuž skončilo funkční období zástupce veřejné ochránkyně práv letos v dubnu, a dalšího exposlance ČSSD a právníka Zdeňka Koudelku. Senát vyslal do první volby právničku Markétu Seluckou a bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou. Do druhé volby nominovala horní komora opět Seluckou a svého bývalého místopředsedu za Starosty Jiřího Šestáka. Křeček podle dřívějších informací mluvčí ombudsmanky ve funkci zůstává, dokud nesloží slib nový zástupce.