Zeman jmenoval Dörfla do čela Vrchního soudu v Praze

V říjnu schválila Dörflovu nominaci vláda. V justičních kruzích se spekulovalo o tom, že Zeman do funkce upřednostňoval Sváčka. Sváčkovi dříve někteří politici a aktivisté vyčítali to, že údajně zatajoval informace o své komunistické minulosti nebo že navrhoval do funkcí soudců problematické lidi. V minulosti působil jako poradce prezidenta Václava Klause. Zeman ve středu řekl, že nemá vůči Dörflovi žádné osobní antipatie.