Zeman jako vrchní velitel armádě nechybí, jen generály nikdo nejmenuje

PŘEHLEDNĚ: Prezident není schopen práce. Co bude dál?

PŘEHLEDNĚ: Prezident není schopen práce. Co bude dál?

„Neexistuje žádný důvod ke spekulacím, že by armáda nebyla pod velitelskou kontrolou, protože podle zákona velení armády je na náčelníku generálního štábu a ministru obrany. To, že je prezident vrchním velitelem ozbrojených sil, je věc pouze symbolická, protože i kdyby byl vyhlášen válečný stav, tak to je otázkou parlamentu,“ řekl Právu Šándor.