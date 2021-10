Zeman jako klíčová postava po volbách už měsíc nepromluvil na veřejnosti. Politici jsou v klidu

V případě, že by prezident zemřel nebo rezignoval ještě před volbami, přešly by bezprostřední úkony, mimo jiné svolání zasedání Sněmovny, právě na jejího šéfa Vondráčka. Zároveň by po ustavující schůzi podala současná vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) demisi do jeho rukou.