Zeman brzdí jmenování šéfa Vrchního soudu v Praze, ale Sváček funkci nechce

Podle informací Práva se Zeman zdráhá potvrdit nominaci Dörfla, protože preferuje jeho poraženého konkurenta ve výběrovém řízení, současného místopředsedu vrchního soudu Jana Sváčka, kterého už v roce 2013 neúspěšně navrhoval na post ústavního soudce. To vyvolalo podle zdrojů Práva v justici značné pnutí.

Podle prezidentky Soudcovské unie ČR Daniely Zemanové by hlava státu neměla s jmenováním příliš otálet.

„Ještě to není tak, že bychom říkali, že se už teď děje něco špatného. Na druhou stranu máme zkušenost s otálením se jmenováními z pozice prezidenta republiky, takže situaci pozorně sledujeme, jestli předseda bude jmenován, nebo ne. V tuhle chvíli ale ještě nemáme argumenty, že bychom říkali, že to ohrožuje chod soudnictví,“ řekla Právu Zemanová.

Pod tlakem se za této situace ocitl sám Sváček. „Ta situace je mi velmi nepříjemná. Strašně to komplikuje chod vrchního soudu, proto bychom byli rádi, kdyby to bylo do konce roku,“ řekl Právu.