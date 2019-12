Zeman: Babiš by odstoupit neměl

Premiér Andrej Babiš by neměl odstoupit, i když pokračuje jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo, řekl to ve čtvrtek prezident Miloš Zeman v TV Barrandov. Skončit by měl jen tehdy, kdyby prohrál volby.