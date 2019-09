Zelené koloběžky brnkají Praze 2 na nervy, majitele žene k soudu

Praha 2 by konkrétně měla mít tři červené zóny, kde nesmí koloběžky parkovat - Havlíčkovy sady, náměstí Míru a park Folimanka. V praxi se však koloběžky, často i rozbité, povalují na chodnících i v těchto oblastech a městské části dochází trpělivost.

A takhle to někdy končí. Vozítka ničí jejich odpůrci i samotní jezdci.

„Společnost zkouší, co vydržíme, a snaží se nás přesvědčit o tom, že máme opustit svá stanoviska,” pokračuje Korseska.

„Koloběžky nesmí na chodník a nesmí ani na silnici. Je to patová situace,” dodal místostarosta Korseska.

To, že koloběžky dnes pravidlům nevyhovují, vědí i zástupci společnosti Lime.

„Koloběžka je z pohledu regulace vnímána jako jízdní kolo a vztahují se na ni tedy stejná pravidla, která platí pro jízdní kola. Jsme si ale vědomi, že v tuto chvíli jsou některá ustanovení pro koloběžky trochu v šedé zóně. Myslím, že to je stav, který nevyhovuje nám, ani městu,” sdělil Novinkám provozní manažer společnosti Lime Ondřej Šedivý. Firma by chtěla řešení s městem najít během zimy.

Od roku 2019 policie řešila 2331 přestupků. Nejčastěji šlo o jízdu po chodníku nebo o jízdu do zákazu vjezdu. Policie zároveň upozorňuje, že mezi její úkoly ale nepatří úklid povalujících se koloběžek.

„Městská policie situaci prověří a v případě, že tomu tak skutečně je, vyrozumí provozovatele. V případě, že by elektrokoleběžky byly na chodníku odloženy tak, že by znemožňovaly bezpečnou chůzi lidí, maminek s kočárky či osob na invalidním vozíku, strážníci by samozřejmě tuto situaci řešili neprodleně právě s ohledem na bezpečnost. Městská policie tu opravdu není od toho, aby pohozená sdílená kola a koloběžky uklízela,” dodala Seifertová.