Zdravotnická zařízení se dočkají kompenzace více než 30 miliard

Ministerstvo tak pod jeho vedením připravilo změnu úhradové vyhlášky, díky čemuž by se měly dostat peníze do zdravotnických zařízení. Právě kvůli tomu, bylo podle ministra potřeba změnit zákon.

To by podle Vojtěcha mělo pomoct k zajištění stability zdravotnictví s ohledem na finanční situaci jednotlivých nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Týká se to celkem 14 oblastí a bude se to vztahovat na všechny, kteří jsou placeni ze zdravotního pojištění. Peníze by se tak měly dostat krajským i městských nemocnicím, záchranné službě i dalším zdravotnickým zařízením.