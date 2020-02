Zdravotní handicap má 1,5 milionu Čechů

Zkušenost, co to znamená mít v rodině někoho zdravotně postiženého, mají v Česku desítky tisíc domácností. V českých domácnostech v roce 2018 žilo 1,152 milionu lidí starších 15 let s nějakým zdravotním postižením. Téměř 600 tisíc osob se zdravotním postižením musí využívat pomoc druhé osoby, většinou nejbližších příbuzných, zjistil Český statistický úřad (ČSÚ).