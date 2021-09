Zdravé děti rodí i matky s covidem

Marcela Křížová, vedoucí oddělení fyziologických novorozenců z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě, Právu popsala, jaké to je pečovat o matky připojené na kyslík.

„Není horší situace, než když zdravotník navlečený v ochranném obleku pečuje o nedělku po porodu na kyslíku, která ani nemá šanci vidět své dítě. O to se v ochranném obleku stará jiný zdravotník na jiném oddělení. A představte si, jak těžké to musí být pro maminku,“ říká lékařka.

„Mnoho těchto porodů probíhá císařským řezem. U nás jsme neměli covid pozitivní novorozeně. Předpokládá se, že přes placentu by nemělo dojít k nákaze. Možná se ve světě takový případ objevil. My s tím naštěstí zkušenost nemáme. Miminka nakažených rodiček testujeme s určitým odstupem. Na začátku pandemie byla snaha matku a dítě oddělovat,“ popsala vedoucí oddělení v podolské porodnici.

„To bylo velmi těžké a maminky to špatně snášely. Nyní zkušenost ukázala, že děti se hned tak nenakazí, takže, ale samozřejmě s maximální ochranou, respirátorem, dezinfekcí, přikládáme i takovýmto matkám jejich miminka,“ dodala.

Velká komplikace ale přijde v případě, že nemoc nemá u novopečené maminky lehký průběh. „Pokud je na JIP po císařském řezu, nebo dokonce napojená na kyslík, nemůže být samozřejmě řeč o tom, že by se starala o miminko. V konkrétním případě si vzal miminko domů manžel a žena mu pro něj odstříkávala mléko. Ovšem měli štěstí, že on nakažen nebyl. I takové situace nastávají, kdy jsou nakažení oba rodiče, v karanténě jsou i jejich blízcí, a pak se hledá, kdo se o novorozeně postará,“ upozornila lékařka na případ, který naštěstí po pár týdnech dopadl dobře.

Když se zdravotníci ptají rodiček na očkování, vidí lítost, na kterou už je pozdě, a vysvětlení v tlaku okolí.

Otec s respirátorem

„Očkovaná budoucí matka má protilátky. Ty předá i dítěti. Je to maximum, co může pro sebe a svého budoucího potomka udělat. Nikdo z nás přesně neví, co všechno může covid napáchat. A když se maminky pak ptáme, proč to neudělala, většinou odpoví, že váhala, ale všichni jí očkování v těhotenství rozmlouvali. Jak laici, tak odborníci.

To je obrovská chyba, kterou zvláště potom, co očkování těhotným Česká vakcinologická společnost, gynekologicko-porodnická i neonatologická společnost doporučily, nechápu. Neradily by to, pokud by to představovalo pro maminku nebo dítě riziko,“ míní neonatoložka, která neskrývá obavy z nadcházejících týdnů a měsíců.

„Ani nyní se nedá říct, že by byl klid. I minulý týden jsem jednu covid pozitivní rodičku propouštěla. A očekáváme, že se to zhorší. Snad ne jako na jaře, ale musíme být připraveni,“ dodala lékařka a popsala, co v době pandemie na nastávající rodiče v porodnicích čeká: „Kvůli současné epidemiologické situaci se snažíme omezit počet osob, které by mohly vnést infekci. Nicméně přítomnost otce nebo duly u porodu považujeme za nedílnou součást péče, pochopitelně s respirátorem FFP2, dezinfekcí a dalšími opatřeními.“