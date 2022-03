Zdivočelý dobytek z Trutnovska pochytají kovbojové

Dobytek přivyklý životu v divočině o rozloze několika čtverečních kilometrů ohrožuje řidiče na frekventované komunikaci z Jaroměře do Trutnova, vyžírá myslivcům krmelce, ničí lesy a pole. „Poslední měsíc došlo ke třem nehodám způsobených střetem s krávou. Mrtvé ani zmrzačené zvíře jsme v okolí nehody nenašli, tak to asi přežila,“ konstatovala policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Dědicové farmy o prokleté dědictví příliš nestojí. Břemene toulavého stáda se chtěli zbavit nejjednodušším způsobem. Zvířata požadovali postřílet. „Zasáhnout by mohla myslivecká stráž. Myslivci do toho nepůjdou. Museli by platit kafilérii v řádech statisíců korun,“ přiblížil Vendelín Žačok z odboru životního prostředí radnice v Trutnově.

„Víme, jak na to. Jde však o živá zvířata, u nichž nikdy nevíte, co udělají. Máme jezdce, potřebný počet pěšáků a techniku. Zvířata uspat není možné, na patnáct metrů se k nim nikdo nepřiblíží. Bude nutné odhadnout úmysl vůdčího kusu, což bývá nejzkušenější kráva, a podle toho rychle jednat. Do lasa je chytit nelze, to by strhla koně. Nezbývá než klasická naháněčka,“ prozrazuje Beránek taktiku odchytu zdivočelých zvířat, která by měla skončit v bytelné ohradě nebo rovnou na jatkách.