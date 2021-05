Zbili nás, protože jsme se drželi za ruce, tvrdí šéfredaktor gay magazínu o rvačce na náplavce

„Na Rašínově nábřeží v pátek krátce před půlnocí došlo ke konfliktu dvou skupin osob, kdy jedna skupinka napadla druhou skupinku. Ti poškození, někteří z nich byli zranění, nám to přišli nahlásit na policii, my jsme to zadokumentovali a zabýváme se tím,” uvedl na dotaz Novinek mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

„Šli jsme po náplavce, držel jsem se s partnerem za ruku. Naproti nám šla skupinka mladých kluků a začali mít nevybíravé poznámky typu ‚vy buzeranti zas*aný‘. Jelikož, přiznávám, jsem byl posilněn alkoholem, nechtěl jsem si to nechat líbit, reagoval jsem na to slovně. Ten konflikt pak gradoval, až se strhla bitka. On do mě strčil, já do něj. A už se to rozjelo. Bylo to chaotické a na detaily si nevzpomínám. V jednu chvíli mi lítaly pěsti do hlavy ze všech stran,“ řekl Starý serveru iDNES.cz.