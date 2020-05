Zastupitelé ve Zlíně znovu odsouhlasili výstavbu nové nemocnice

O výstavbě nové krajské nemocnice původně rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje v prosinci loňského roku, když hlasování bylo do programu zařazeno dodatečně mimo plánovaný program. Návrh tehdy i díky některým opozičním zastupitelům získal nejtěsnější možnou většinu. Nehlasovalo pro něj například koaliční hnutí ANO. V reakci na to se na ministerstvo vnitra obrátilo několik zastupitelů i obyvatel kraje, kteří zákonnost postupu zastupitelstva zpochybnili.

Na podporu výstavby nemocnice se vyslovil Milan Plesar (STAN): „Mám čísla, kterým mohu věřit, budu hlasovat pro, nestydím se za to,“ uvedl. Na připomínky, že by se při schválení výstavby nemuselo dostávat na investice do školství, reagoval radní Zlínského kraje Petr Gazdík (STAN): „O školství nemějte obavy, novou nemocnicí neutrpí.“ „Bylo mi hanba, jakým způsobem se v prosinci rozhodnutí prosadilo,“ připojil Jaroslav Kučera (KSČM). „Budu pro, na 100 let můžeme pomoci rozvoji Zlínského kraje,“ deklaroval Pavel Botek (KDU-ČSL).

Nová nemocnice by měla stát asi osm miliard korun, kraj by měl dát čtyři miliardy, na tři miliardy si vzít úvěr a jednu miliardu by měla zaplatit nemocnice. Do výběrového řízení na projekt se přihlásily dvě firmy.