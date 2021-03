Zaměstnanci zahlcují testovací centra. Firmy tím obcházejí vládní nařízení

Některé firmy však nařízení o povinném testování svých zaměstnanců obcházejí tak, že je posílají do veřejných testovacích center. V některých regionech, například na Liberecku, Karlovarsku nebo i na jihu Čech a Moravy, se kvůli tomu jejich kapacity na několik dnů až týdnů dopředu zahltily.

Havlíček: Státní zaměstnanci by se měli testovat od 10. března

Na seznamu ministerstvem zdravotnictví schválených testů jich v úterý bylo již 122. A to na něm ještě chybějí některé kvalitní testy, které běžně používají nemocnice a poté jim je proplácejí zdravotní pojišťovny.

Vládní opatření podle Havlíčka hovoří o tom, že zaměstnavatelé mají zajistit testy uvnitř firmy. Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček po pondělním jednání vlády avizoval, že pokud by se ukazovalo, že firemní testování veřejně dostupná testovací místa přetěžuje, musel by kabinet přijmout určitá opatření.

„Například by omezil přesun zaměstnaneckého testování a tlačil k většímu využívání samotestování,“ uvedl. Místo posílání zaměstnanců do očkovacích center by firmy měly podle Havlíčka sady schválené ministerstvem zdravotnictví nakoupit, třeba zatím jen na týden, než ceny výrazněji klesnou, nebo využít závodního lékaře.