Nemocnice v Letňanech může být do 10 dnů

Kabinet by měl nařízení schválit na svém mimořádném pátečním zasedání, kde se bude zabývat i materiály, které řeší ekonomické dopady koronavirové epidemie a souvisejících opatření.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) dodá armáda do nemocnice 10 plně ventilovaných stanic, dalších 100 lůžek, jednotku intenzivní péče, počítačový tomograf a laboratoř. Poskytne rovněž základní personál pro provoz a střežení, který doplní civilisté. Nemocnice by mohla být vybudována do 10 dnů.