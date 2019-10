Žalobce znovu otevřel případ smrti Jana Masaryka

Muravský doplnil, že je to reakce státního zastupitelství na „publikovaná tvrzení poukazující na údajné nové poznatky týkající se okolností smrti Jana Masaryka z 10. března 1948“.

Na zvukový záznam Hofmannova popisu událostí upozornil počátkem letošního října ve svém pořadu věnujícím se nevyjasněné smrti ministra Český rozhlas Plus a v něm badatelka Václava Jandečková. „Vilibald Hofmann byl ráno 10. března 1948 povolán do Černínského paláce jako první policista. Měl zajistit vchody a místo činu,“ uvedla v rozhlase Jandečková.

Musel tedy vidět, jak to na nádvoří Černínského paláce ráno vypadalo a co se odehrálo. A v nahrávce pořízené v Karviné v kuchyni v roce 1968 uvedl, že oficiální fotografie Masarykova těla založená ve vyšetřovacím spise není v pořádku.

„To není původní snímek, to už je nebožtík upravený k fotografování,“ zní na nahrávce, kterou má rozhlas k dispozici a kterou poskytl manžel Hofmannovy sestřenice Jindřich Grulich. „Když mu (Hofmannovi) tu fotku ukázali, tak řekl: ‚To není původní, to je upravené.‘ Čili bylo jasné, že to je dodatečně udělané,“ sdělil v rozhlase Grulich.