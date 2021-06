Zakleknutím zátylku nelze člověka udusit, tvrdí instruktor

„V tom, co jsem viděl, nespatřuji pochybení,“ odpověděl na otázku, zda na videu ze zásahu v Teplicích pozoruje jakékoli problematické úkony ze strany policistů. „Pokud bychom byli v tělocvičně, tak bych jim vytknul, že neklečí na zátylku, ale na rameni. Čímž tu osobu tolik nefixuje a neovládá,“ zní jediná Černého výtka k provedení.

„Šlo o zákrok proti člověku, který byl v naprostém amoku a evidentně nepociťoval žádnou bolest,“ upozornil Černý. Ve čtvrtek se na sociálních sítích objevilo další video, které má zachycovat dotyčného před příjezdem policistů. Muž na záznamu vší silou mlátí do zaparkovaného auta pěstí, následně se dvakrát proti vozu rozbíhá hlavou, přičemž po druhém nárazu hlavou do auta zůstává bezvládně ležet na silnici.

„Policisté museli bezprostředně zakročit nejen proto, že napadal lidi kolem a likvidoval majetek okolo, ale dokonce ubližoval poměrně zásadně i sobě. A to byl právě důvod, proč ho policisté po celou dobu na zemi fixovali. Mohli předpokládat a cítit tím, jak se zmítal, že by pokračoval v útoku na ně a na okolní osoby,“ míní instruktor. Navíc by muž mohl ublížit sobě, což policisté také podle něj nemohli dopustit.