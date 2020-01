Zakázku na e-shop zkusíme zlevnit. O kolik? To nevíme, prohlásil Kremlík

Na dotaz, o kolik by mohla zakázka zlevnit, nebyl schopen odpovědět ani Kremlík, ani šéf SFDI Zbyněk Hořelica. „V tuhle chvíli ty částky neznám,“ krčil rameny Kremlík. „Pokud neuděláme podrobnou analýzu, nebudeme komentovat částky,“ dodal Hořelica.

Jsem naštvanej. Zakázka na e-shop za 400 milionů by měla být zrušena, prohlásil Babiš Domácí

Babiš před jednáním řekl, že je na Kremlíka i SFDI naštvaný a bylo by nejlepší, kdyby se zakázka zrušila. To se ale nestane. „Není to ve hře,“ komentoval Kremlík.