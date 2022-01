Zájem o třetí dávku je velký. Není na co čekat, zní z očkovacích center

„Je to teď po pěti měsících, rozbíhá se nám tu omikron, tak jsem si říkala, že není na co čekat,“ popsala Právu sedmadvacetiletá Michaela, která hned ráno zamířila do bezregistračního centra v OC Kotva v centru Prahy. „Beru to jako zodpovědné,“ dodala.