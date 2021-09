Zahraniční studenti mají po přeočkování čtyři dávky

„Jestliže je to člověk, který nemá oslabenou imunitu, tak mu to zlepšení imunity nepřináší. Je zde také otázka reaktogenity (možné reakce a nežádoucí účinky) po takovémto množství dávek. K podání čtyř dávek žádná data neexistují. Není to postup, který by byl schválen,“ řekla s tím, že i posilující třetí dávka se doporučuje převážně rizikovým skupinám.