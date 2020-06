Žádný masakr tu na podzim nebude, věří šéf zdravotnických statistiků Dušek

"Věřím, že se na podzim žádný masakr odehrávat nebude," prohlásil Dušek. "Chystáme systém, který by umožnil tu v uvozovkách vlnu nějakým způsobem jakoby rozkládat - to znamená včas podchytit lokální ohniska šíření, vytrasovat nakažené lidi, umožnit jim se vyléčit (...) a nedovolit viru, aby si vytvořil nekontrolovanou infekční nálož v populaci," popsal.

Česko je podle něj připravené situaci čelit, a to včetně vytvořeného informačního systému. "I okolní státy jsou dostatečně ostražité," poznamenal.

Důležitou prevencí je teď podle něj aktuální "vychytávání" nemocných, například v Moravskoslezském kraji. Zabraňuje totiž rozšíření viru do zranitelných skupin obyvatel. "To je princip toho, co bychom měli dělat celý podzim, a zabránit tak zase nějakému hroznému nouzovému stavu," uzavřel Dušek.