Začíná stavba kostela. Žhářům je odpuštěno

„Samozřejmě došlo k obrovské historické škodě, ale na druhé straně my ten kostel umíme postavit nový a znovu se tam budeme scházet. Podstatou křesťanství je i odpouštění, pokud bychom neodpustili a stavěli ten kostel se zlobou v srdci, nebylo by to v pořádku,“ řekl Martin David.

„V první chvíli to byly slzy zoufalství a bezmoci, pak už bylo hlavně přemýšlení o tom, co udělat pro to, aby se zde postavil nový kostelíček. Vzpomínám na obrovskou vlnu solidarity, která se zvedla, na konto města lidi poslali 3,7 milionu korun. A byli to nejen dárci z našeho regionu, ale i celá řada jednotlivců z celé republiky,“ řekla Palkovská.