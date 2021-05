Začíná registrace padesátníků

Na květen má Česko přislíbeno 2,85 milionu dávek vakcín. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) opakovaně prohlásil, že očkovací centra mají kapacitu naočkovat přes 100 tisíc lidí denně, dosavadní rekord z minulého týdne byl

77 tisíc.

Seznam skupin, které mají na očkování aktuálně nárok, začíná být poměrně dlouhý. Kromě lidí nad 50 let se mohou přihlásit také chronicky nemocní nebo vybrané profesní skupiny, jako jsou akademičtí nebo sociální pracovníci, zdravotníci, pečující nebo lidé, kteří jsou součástí kritické infrastruktury. Rozhodující má být podle registračního portálu rizikové skóre jednotlivých skupin, následně věk.

Podle premiéra by se při současných dodávkách mohla registrace otevřít v červnu pro všechny starší 16 let. To nutně neznamená rychlé získání termínu. Záleží i na vytíženosti očkovacího centra, které si lidé vyberou. Přetlak je hlavně ve větších fakultních nemocnicích. Přibližně 130 tisíc lidí také čeká na vakcínu u svého praktického lékaře.

Jednu dávku očkování má za sebou přes 2,2 milionu lidí. Víc než milion občanů už dostalo dávky dvě.

Přihlášení brání covid i zdraví

V nejohroženější skupině stále zůstává část lidí, která očkovaná není. Buďto nemůže, anebo nechce. Podle aktuálních statistik ministerstva zdravotnictví neprojevilo zájem o vakcínu přes 13 procent nejstarších seniorů, ve skupině 70 až 79 se neregistrovalo víc než 16 procent lidí.

Ministr zdravotnictví chce váhající motivovat. S pojišťovnami a praktickými lékaři proto jedná jak. Jednou z možností by podle něj mělo být využití covid pasu, který umožní vycestovat do zahraničí i po České republice.

„Myslím, že je to dostatečná motivace pro všechny, kteří budou přemýšlet, jestli se dát nebo nedat očkovat. Takže je to bude motivovat k tomu, aby se očkovali a nenechali si zbytečně dělat opakovaně antigenní nebo PCR testy,“ řekl včera.

Do očkovacího systému se dosud přihlásilo přes 896 tisíc lidí ve věku 70 až 79 let, což je přes 83 % celé této kategorie. Zbývá 168 434 z lidí, kteří se do registračního systému zatím nepřihlásili. U nejstarších seniorů je to víc než 61 tisíc osob. Důvody jsou mnohdy objektivní. Nejde o striktní odmítání očkování.