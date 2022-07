Záchranář: Extrémní zchlazení přehřátého těla může uškodit

Přibylo vám kvůli extrémnímu horku v posledních dnech výjezdů?

Nejde o nějaký extrémní nárůst, ale když je venku 35 stupňů, tak je to samozřejmě znát. Přibývá kolapsových stavů a přetížení u kardiaků nebo lidí s vážnějšími onemocněními. Čeho přibylo až trojnásobně, jsou výjezdy k alergickým reakcím, nejčastěji po bodnutí vosou.

Čím si takovou aktivitu hmyzu vysvětlujete?

Je to i tím, že se v populaci obecně zvyšuje výskyt alergických reakcí. Jsme vůči těmto věcem náchylnější. Spojeno je to i výskytem potravy nebo teplým počasím. Navíc koncem srpna bývá toxin v jejich jedu vůči tělu ještě agresivnější.

Co se týče infarktů a zdravotních kolapsů, v čem dělají lidé nejčastěji chybu?

V extrémních vedrech je nezbytné dodržovat pitný režim. Nejde jen o to, přijímat dostatečné množství vody, ale i minerálů, třeba v podobě minerálek. Pak je třeba chránit se před vedrem, nevycházet v kritických hodinách mezi 11. a 15. hodinou.

Používat by lidé měli také prodyšné oblečení a měli by se vyhýbat sportovní nebo pracovní aktivitě na slunci. Mladí lidé jdou často za hranice svých fyzických možností a zkoušejí, co tělo vydrží, což v některých případech končí i tragicky.

Silnice a stezky jsou teď plné cyklistů. Dá se nějak poznat, že si člověk zadělává na úžeh nebo rovnou kolaps?

Je třeba rozlišovat mezi úpalem a úžehem, ale obecně se to projevuje jako celková vyčerpanost, malátnost. V okamžiku, kdy je člověk takto přetížený, má sníženou schopnost rozpoznat, že je v ohrožení, a pokračuje dál. Někdy to může vést i k tomu, že zkolabuje.

Takového člověka je nejlepší dát do chladné místnosti, zajistit mu klidový režim a příjem chladnějších tekutin. Vycházet ven by už vůbec neměl. V horších případech může dojít k ambulantnímu ošetření nebo i hospitalizaci.

Nemohou studené tekutiny stav člověka ještě zhoršit?

Nesmí to být ledový nápoj, ale něco chladnějšího ano. Když je tělo rozpálené a vy vypijete chladnou tekutinu, tak to může způsobit projevy spojené s angínou. Rozhodně bych ale chladnější nápoje nezatracoval. Je to stejné jako u příliš klimatizované místnosti. Když byl člověk na 35 stupních a dáte ho do 18stupňové místnosti, taky to není dobře. Lepší je teplotu snižovat postupně.

Předpokládám, že stejný šok může pro organismus znamenat i ledová sprcha?

Přesně tak.

Extrémní horka nahrávají i rychlému zkažení potravin, salmonelózám. Přibylo i těchto případů?

Neřekl bych, že bychom teď vyjížděli častěji k nějakým toxikózám z potravy. Je to stejné jako minulý rok.

Co byste poradil rodičům dětí, které jsou teď hlavně u vody, na koupalištích?

Měli by myslet na to, že je potřeba zajistit dětem dostatek tekutin, jinak jim hrozí dehydratace. Důležité jsou i ochranné krémy. Děti jsou často bez dozoru volně v bazénu, a když je rodiče zapomenou natřít, může dojít k popáleninám.

Úžeh Forma přehřátí v důsledku nadměrného pobytu na přímém slunci. Obvykle se projevuje zčervenáním pokožky, vyrážkou, někdy i popáleninami druhého stupně. Celkové příznaky jsou podobné jako při úpalu. Úpal Kolaps z horka, který bývá spojen s pobytem v horkém, vlhkém, nevětraném prostředí a minimálním příjmem tekutin. Častými projevy jsou zmatenost, závratě, bolest hlavy, zvracení, nevolnost, pocení, přičemž tělesná teplota nemusí být vždy zvýšena.

Řešíte i situace, kdy rodiče nechají děti v autě a odejdou si něco vyřídit?

Občas se stane, že vyjedeme k dítěti v rozpáleném autě, na což se úplně nemyslí. Čím je dítě menší, řekněme mladší čtyř let, tím je náchylnější k přehřátí, protože má omezené možnosti nějakým způsobem teplotu regulovat.

V autě máte často i kolem 60 stupňů a v podstatě nejste schopni sáhnout na volant. Nedej bože, aby tam rodič dítě nechal na delší dobu. Varuji také před dlouhými cestami v autě bez jakéhokoliv odpočinku. Rozhodně doporučuji přestávky, větrání a dostatek tekutin.

Na co by si měli dát pozor lidé v seniorním věku?