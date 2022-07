Zachovat povinný druhý cizí jazyk na základní škole? Debata pokračuje

Argumentují mj. tím, že „vícejazyčnost je jedním ze základních kamenů naší evropské sounáležitosti: je třeba ji podporovat povinnou výukou od co nejnižšího věku v zájmu toho, abychom naší mládeži nabídli co nejvíce příležitostí“.

Druhý povinný cizí jazyk na základní škole? V Evropě to není samozřejmost

Druhý povinný cizí jazyk na základní škole? V Evropě to není samozřejmost Věda a školy

„V době, kdy se Česká republika ujala předsednictví Rady Evropské unie, by tento návrh byl v přesném protikladu k volbám, jež sdílí a podporuje většina států v Evropě,“ uvedli velvyslanci.

Vícejazyčnost je jedním ze základních kamenů evropské sounáležitosti a je třeba ji podporovat povinnou výukou od co nejnižšího věku

Jejich názor je příspěvkem do debaty o jednom z nejtřaskavějších bodů připravované změny výuky a obsahu učiva na druhém stupni základních škol. S tím, že by se měla povinná výuka druhého cizího jazyka zrušit, přišli před časem odborníci z ministerstva školství, kteří chystají rozsáhlou revizi vzdělávacích programů.

„Nemohou všichni umět všechno stejně. Podle nás je třeba rozvíjet individuální možnosti každého jednotlivého žáka,“ prohlásil v červnu v debatě Jan Jiterský, šéf expertního panelu, který revizi zastřešuje. Žáci by se podle něj měli ve škole rozvíjet hlavně v tom, o co mají zájem a v čem mohou v životě uspět.

Přiklání se k tomu i ředitelé škol. Od povinnosti by podle květnového průzkumu ministerstva upustily zhruba tři čtvrtiny z 2162 ředitelů a ředitelek základních škol. Žáci by ale měli mít možnost zvolit si druhý cizí jazyk dobrovolně a školy by jeho výuku povinně nabízely.