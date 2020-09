Začalo řízení o povolení těžby lithia

Horní Slavkov požaduje po investorovi, tedy společnosti Sanaka Industry (SI), aby dopravu z odkaliště asi ze 400 metrů vzdálené železnice řešila nehlučným a bezprašným pásovým dopravníkem. Problémem je ale najít místo nakládky vytěženého materiálu od pásového dopravníku do železničních vlaků. Nejdříve padla varianta využití stávající vlečky v areálu někdejšího podniku Stasis, ale to se může nyní se změnou majitele změnit.

Do podkladů a dokumentace k žádosti o povolení k těžbě lithiové rudy v Horním Slavkově lze nahlédnout po předchozí domluvě na OBÚ v Sokolově do konce září. Případné připomínky je možné podávat písemně tamtéž. Pokud půjde vše hladce, mohla by SI získat povolení na přelomu roku.

„Technicky by zahájení těžby bylo možné do dvou let. Surovina z Horního Slavkova by se mohla stát startovacím ‚palivem‘ pro český bateriový zpracovatelský řetězec, který přinese do naší země pracovní místa a přidanou hodnotu,“ konstatoval Frýdl.