Začala demolice bývalého kina v Dobříši, se zemí ho srovná bagr

V Dobříši na Příbramsku začala v pondělí demolice budovy bývalého kina Máj z 50. let. Demoliční práce by měly podle města probíhat ještě v dalších dvou až třech týdnech. Na místě by měl vzniknout park. Celkové náklady za bourací práce i následnou revitalizaci by podle místostarosty Dobříše Tomáše Vokurky (ODS) neměly přesáhnout dva a půl milionu korun.