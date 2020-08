Za Zemana se omlouvat nemusíme, myslí si ministerstvo. Musíte, a to ještě dnes, vzkázal soud

To ale není podle mluvčího Nejvyššího soudu Petra Tomíčka tak úplně pravda. „Dovolání samo o sobě nemá odkladný účinek. Dokud o tom nerozhodneme, tak platí to předchozí rozhodnutí. Platí tedy to, co jim přikázal ten rozsudek,“ sdělil Novinkám po konzultaci se soudci.