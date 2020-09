Za stav nouze chtějí po státu půl miliardy

Ministerstvo vnitra dostalo do začátku září 61 žádostí o kompenzaci ztrát. Na úřad se obrátilo 20 lidí a 41 firem, dohromady požadují zhruba 518 milionů korun.

Do začátku července byla nejvyšší požadovaná částka od jedné fyzické či právnické osoby přes 108 milionů.

Nároky podle krizového zákona lze uplatnit jen do šesti měsíců od doby, kdy se člověk o škodě dozví. Ministerstvo nyní žádosti vyhodnocuje a žádný nárok zatím neuznalo. „Podle krizového zákona nemají (žadatelé) nárok,“ uvedl Rözler.

Vláda v polovině března začala kvůli šíření viru postupně uzavírat obchody, restaurace, kina či provozovny služeb a omezila cesty do ciziny. Od 11. května pak stát opatření začal uvolňovat. Už na jaře také vláda začala živnostníkům i firmám vyplácet kompenzace a podpory včetně daňových úlev, v součtu za více než sto miliard korun.

„Pokud někdo skutečně svůj nárok prokáže, může takový případ být, tak nechť se ozve a bude se to vyhodnocovat v intencích právních předpisů. Ale neumím si představit, že bychom nahrazovali ušlý zisk. Jak a podle čeho by se počítal…? Odvíjel by se od zisků za konjunktury…?“ řekla Právu k žalobám na stát další právnička v kabinetu, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).