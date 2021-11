Za půlku října má u DPI platit desetinásobnou zálohu

„Doteď jsme platili za plyn společnosti X Energie ze skupiny Bohemia Energy měsíčně zálohu 2500 korun. Od innogy, k níž jsme teď jako k DPI spadli, nám teď přišlo, že máme za říjen, kdy jsme zaplatili ještě původnímu dodavateli, poslat zálohu 12 140 korun. To je skoro desetinásobek, protože jde jen o polovinu měsíce,“ řekl Právu čtenář Jakub.

Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti 14. října, dodávky ukončila do neděle 17. října. „Do poloviny listopadu máme posílat stejnou částku,“ dodal Jakub, který tak má za prvních 30 dní u DPI na zálohách zaplatit přes 24 tisíc korun.

Listopadová záloha mu v listopadu naštěstí díky dohodě ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a dodavatelů poslední instance klesne na polovinu, a v prosinci bude platit 60 procent zálohy. I tak by měl na zálohách měsíčně zaplatit víc než dvojnásobek toho co dosud.

Nutno ještě podotknout, že Bohemia Energy slíbila zákazníkům v příštích dnech a týdnech vyúčtování, takže by Jakubovi měla případný přeplatek vrátit.

Jak tedy dodavatelé DPI, kteří pro statisíce bývalých zákazníků BE a dalších firem, které skončily, nakupují energie na trhu za aktuálně výrazně vyšší ceny, vypočítávají zálohy? „Zálohy jsou vypočítány dle předchozí spotřeby u dosavadního dodavatele. Odpovídají tedy množství elektřiny, kterou je odběratel zvyklý spotřebovat,“ řekl Právu mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Důvodem, proč jsou zálohy často mnohem vyšší, než byli lidé zvyklí, je podle Gazdíka to, že jsou vypočítány jen na šest měsíců poskytování služby u dodavatele poslední instance. To je maximální délka, po kterou může klient u DPI zůstat, než si sjedná novou standardní smlouvu.

„Předchozí dodavatelé de facto uvrhli tyto zákazníky do situace, kdy mají v rámci DPI v šesti zálohách rozpočítanou skoro celoroční spotřebu, navíc v době extrémního cenového výkyvu na velkoobchodních trzích,“ uvedl.

Jak dodavatelé DPI pro klienty, které převzali, nakupují? „Nákup elektřiny pro klienty v režimu DPI probíhá na měsíc dopředu. To znamená, že v říjnu jsme nakupovali na listopad a v listopadu nakupujeme na prosinec,“ prohlásil Gazdík.

Proti tomu firma innogy promítá pohyby cen na burzách do ceníku DPI každý týden. „Díky tomu jsme ceník DPI mohli od poloviny října už čtyřikrát zlevnit,“ dodal Grochál.

„Prostě jen zaplatí na správné číslo účtu pod správným variabilním symbolem ze zaslaného plánu záloh v listopadu o 50 procent a v prosinci o 40 procent nižší částku,“ uzavřel Grochál. ČEZ podle Gazdíka zálohy zatím neposílal a jejich rozesílku pozastavil. Zálohy, jež by reflektovaly dohodu o snížení záloh na poslední dva měsíce roku, zatím nerozeslala ani PRE.

Firmy ze skupiny Bohemia Energy (BE) postupně rozesílají lidem finální vyúčtování spotřeby energií.

„Vystavujeme konečná vyúčtování průběžně podle toho, jak obdržíme data od provozovatele distribuční soustavy. Bližší datum, kdy jej obdrží všichni zákazníci, nejsme schopni v tuto chvíli predikovat,“ sdělila Právu mluvčí BE Hana Novotná.

Přeplatky i nedoplatky budou podle ní vypořádávány v návaznosti na to, jak BE obdrží podklady od příslušných distributorů. „U případných nedoplatků by se zákazníci měli řídit lhůtou splatnosti, která je uvedená v každém konečném vyúčtování a která koresponduje se lhůtou definovanou obchodními podmínkami,“ dodala Novotná.