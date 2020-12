Za první den dostalo v ČR vakcínu 1260 lidí

Do Prahy směřovala polovina dodávek pro Česko, z Motola bude ještě předána část do nemocnice v Benešově. V pondělí mají v Motole v plánu očkovat asi 500 zaměstnanců, ve VFN 350, v ÚVN 300 a na Bulovce asi 200 zdravotníků. Všechny dávky, které zatím do Česka dorazily, chtějí aplikovat během prvních tří dnů. Všichni očkovaní musí zhruba po 21 dnech dostat druhou dávku.