Za prezidenta by Zeman volil Babiše, kdyby kandidoval

Andrej Babiš, pokud by se rozhodl kandidovat na prezidenta republiky, by dostal hlas stávající hlavy státu Miloše Zemana. Ten to řekl v neděli v rozhovoru pro Frekvenci 1. Babiš kandidaturu na Hrad odmítá.