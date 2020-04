Hamáček: Stojí vám nákup v Drážďanech za 14 dní v karanténě?

Vycestovat by mohli Češi poprvé po 14. dubnu. Vyjet by mohou například na služební cestu. Navštívit by mohou i svého lékaře nebo příbuzné, kteří bydlí v zahraničí. Po návratu budou muset ale do dvoutýdenní karantény. Návrh podpořila v pondělí vláda.