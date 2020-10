Z TOP 09 je v Senátu bohatá nevěsta. Vystrčilovi by mohla uhájit nejsilnější klub

Senátoři TOP 09 zvažují po víkendových volbách, že by vystoupili ze senátorského klubu STAN, do kterého dosud patří. Tím by však ohrozili jeho pozici nejsilnějšího subjektu, kterému podle tradice náleží post předsedy Senátu. Danou možnost však nyní připustil i jeho šéf Jan Horník.