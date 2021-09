Z tisíců stovky, plošné očkování se chýlí ke konci

Změnit by to mohl podle vakcinologů a praktiků nárůst počtu nových případů, který sice poslední tři dny ukazuje vzestupnou tendenci, ale jen velmi mírnou. Díky proočkovanosti a promořenosti, která si v Česku vybrala krutou daň s více než třiceti tisíci zemřelými.

„Domníváme se, že určitou změnou, která by přivedla rodiče s dětmi do našich ordinací k očkování proticovidovou vakcínou, by byla změna vývoje epidemie, tedy příchod další vlny nákazy. To se naštěstí zatím neděje. Nyní bych zájem u pediatrů o vakcínu shrnula na jednotky dětí denně, určitě ne davy,“ dodala dětská lékařka.