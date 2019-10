Prezident vyznamená Kalu, Smutného či Plašila

Nejvyšší ocenění, a to Řád bílého lva dostane exprezident Václav Klaus . Je tak pravděpodobné, že při kontrasignaci prezidentova seznamu se premiéru Andreji Babišovi ( ANO ) nejméně ve dvou případech takříkajíc kroutily prsty. A to u prezidenta NKÚ , bývalého poslance soc. dem. Kaly, se kterým se v minulosti dostal do křížku. Babiš Kalu nařkl, že se jako představitel nezávislé instituce nechová neutrálně, nadstranicky a politikaří. Oba pak smiřoval sám Zeman.

Nelibost veřejně naznačil Babiš v případě Klause. V rozhovoru pro Právo řekl: „Myslím, že pan Klaus byl v minulosti vyznamenán a nyní nic zásadního neudělal. Nevím, co přijde. Je to návrh prezidenta, nemám informace, že tam bude pan Klaus, ale pokud je to pravda, tak přemýšlím, proč by tam měl být.“