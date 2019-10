Jirkov koupí Kludského maringotku

„Konkrétní sumu však budeme znát až po zpracování restaurátorského záměru,“ zdůraznila starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO). Zdvihnutí, naložení a přepravu maringotky nákladním automobilem z Prahy do Jirkova zajistí některá z odborných firem, kterou město zvolí. „Chceme ji zde zatím umístit do areálu jednoho z městských podniků, kde bude čekat na restaurátora. Její renovace pak může trvat několik měsíců až rok,“ odhadla starostka.

„Pokud bude pojízdná, připadá v úvahu i to, že by se vždy přes léto přesunula do centra města k nově vybudovanému infocentru, kde by si ji místní a turisté mohli prohlížet a procházet. Ale to je zatím jen jeden z návrhů,“ poznamenává Kováčová.