Nenávist na internetu je třeba potírat, ale při zachování svobody slova, shodli se experti

„Cenzuru nenávidím, ale zděsil jsem se, když jsem otevřel diskusi na jednom webu. Snad nikdy jsem neviděl takovou zlobu a oplzlost v anonymní bažině internetových diskutérů. A ptám se, je to ještě svoboda slova, nebo se to vymklo z kloubů?“ tázal se Rychetský.

„Represe by měla jít ruku v ruce s prevencí, je třeba upozorňovat na odsouzení lidí za tyto trestné činy. Měli by vědět, že když něco na internetu napíší, je to tam dohledatelné, není to, jako kdyby něco večer plácli u piva a do rána se z toho vyspali. Nenávist na internetu je nemocí naší doby,“ konstatoval nejvyšší žalobce.