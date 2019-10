Česko je mezi státy s největším nárůstem HIV

Největší pokles počtu nových diagnóz ve stejném období zaznamenaly ostrovní federace Komory (o 67 procent méně), Singapur (o 66 procent méně), Vietnam (o 64 procent méně) a Rwanda (o 61 procent méně). Do desítky zemí s největším snížením počtu nových diagnóz se z evropských zemí dostalo jen Portugalsko, které je na desátém místě s poklesem o 52 procent.

Pokud jde o Rusko, HIV je zde velkým problémem, který postihl okolo jednoho procenta celé populace. Zapojení Ruska do regionálních statistik tak podle Politico ovlivňuje celý všeobecný přehled. Příkladem je 29procentní nárůst nových diagnóz HIV v letech 2010 až 2018 ve východní Evropě a střední Asii; pokud by ale ze statistiky bylo Rusko vyjmuto, celý region by v daném období dosáhl čtyřprocentního poklesu.